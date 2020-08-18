В Японии протестировали аккумуляторы для электромобилей нового типа

Инженеры компании Toyota и совместно с учёными из Киотского университета тестируют аккумулятор электромобиля с запасом хода в 1 тыс. км.

Это технология будущего: новый аккумулятор способен вместить в небольшой корпус больше энергии, чем обычная литий-ионная батарея.

Инженеры ведут работы по созданию фторид-ионной модели, которая будет содержать почти в семь раз больше энергии на одну единицу веса, чем обыкновенная литий-ионная.

Благодаря этому электромобили получат запас хода в 1 тыс. км, и им не будет нужна подзарядка.

﻿Ранее "Правда.Ру" писала о том, смогут ли электромобили заменить традиционные

машины. Сейчас электромобили стали позиционировать как эталон экологии. Но в природе электричество в таких огромных количествах не встречается. Также ещё в прошлом веке появилась информация о вреде электрического излучения.