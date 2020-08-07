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Лавовые туннели на Марсе могут стать домами для колонистов

Наука » Экология » Космос

Пока вопрос колонизации Марса вызывает огромное количество вопросов. Но, несмотря на это, учёные постепенно начинают разрабатывать различные варианты покорения Красной планеты.

Но Марсе появятся города колонистов

Авторы одного из проектов предлагают построить для колонистов дома в лавовых трубах, которых очень много на Марсе.

Согласно имеющимся данным, на Марсе внутри лавовых тоннелей, которые скрыты под поверхностью планеты, достаточно места для возведения там больших сооружений.

Если типичный диаметр лавовых трубок Земли — это 10-30 метров, то на Марсе они примерно в 100 раз шире. Таким образом, там можно будет возводить целые города.

"Лавовые туннели и пещеры Марса могли бы стать отличным домом для колонистов. Если строить дома в таких структурах, то можно будет решить целый спектр проблем, связанных с необходимостью защиты от опасной космической радиации. В лавовых трубках не только ниже уровень космической радиации, но и в меньшей степени выражен перепад температуры между днем и ночью, что тоже немаловажно", — говорят сотрудники Болонского университета.

В NASA тоже разрабатывают концепцию заселения лавовых труб, но специалисты предупреждают о том, что пока рано создавать какие-либо проекты. Для начала нужно тщательно исследовать пустоты в толще Марса.

Ранее "Правда.Ру" писала, что для колонизации Марса достаточно 110 человек.

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