Как помешать Google следить за пользователем - совет специалиста

В последнее время участились случаи обвинений в адрес интернет-корпораций в том, что они с помощью приложений следят за пользователями, из-за чего в сеть утекают приватные сведения.

О том, как обезопасить себя тем, кто пользуется Google, ограничив личные данные, получаемые компанией, рассказал Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

"В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности. Нужно в нем отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика. В мобильном браузере Chrome есть возможность настроить безопасность и конфиденциальность — надо снять почти все галочки, которые там стоят по умолчанию".

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