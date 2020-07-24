Исследователи из ThreatFabric предупредили о поддельном обновлении Google под названием BlackRock, которое может украсть личные данные пользователей смартфонов на Android из 337 приложений.
"Если вы используете Android-смартфон, вы должны с осторожностью принимать предложения любых обновлений Google", — заявляют программисты.
В своем блоге IT-аналитики поясняют:
"Одним из интересных отличий BlackRock является его целевой список; он содержит большое количество социальных, сетевых, коммуникационных и датирующих приложений. До сих пор многие из этих приложений не были замечены в целевых списках для других существующих банковских троянов. Поэтому кажется, что умельцы, стоящие за BlackRock, пытаются злоупотребить ростом онлайн-общения".
Как только пользователь предоставляет запрошенную привилегию службы доступности, BlackRock начинает предоставлять себе дополнительные разрешения — бот полностью функционирует без необходимости дальнейшего взаимодействия с жертвой.
Основываясь на полученных результатах, убедитесь, что все запросы на обновления действительно поступают от Google.
Для этого откройте
"Настройки > Система >> Обновления системы".
Нажмите на кнопку "Проверить наличие обновлений", чтобы узнать, есть ли у вас что-то новое.
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