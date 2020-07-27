Google ужесточит системные требования к смартфонам на ОС Android

Компания Google намерена повысить уровень требований к смартфонам, которые работают на мобильной операционной системе Android. Так, гаджеты, не соответствующие необходимым техническим характеристикам компании, не будут иметь доступ к платформе Android 11.

Смартфоны, у которых объем оперативной памяти составляет 2 и менее гигабайт, будут работать на облегченной версии ОС Android Go.

Иными словами, в конце текущего года любой гаджет с такими характеристиками будет поставляться только с Android Go. Однако если устройство будет выпущено раньше, чем будут реализованы новые требования, производитель электроники сможет установить на него стандартную версию ОС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.