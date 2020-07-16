Следы плутония из реакторов Фукусимы находят по всей Японии

Международная группа ученых, изучавшая последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, которая произошла в 2011 году, выяснили, что частицы радиоактивного плутония из разрушенных реакторов атомной станции до сих пор присутствуют в окружающей среде по всей территории страны.

По словам авторов исследования, речь идет о частицах CsMP, в которых содержится цезий.

"Частицы CsMP весьма радиоактивны. Они состоят преимущественно из цезия и кремнистого стекла бетона. Но не только. Детальное изучение химического состава таких частиц, произведенное при помощи синхротронного микро-рентгеновского анализа и просвечивающего электронного микроскопа, показало, что в CsMP есть мельчайшие включения оксидов плутония и диоксида урана. Их изотопный состав безошибочно указывает на ядерное топливо, как на источник происхождения частиц", — сообщил доктор Сатоши Уцуномия из Университета Кюсю.

Специалисты отметили, что анализ радиоактивных частиц из поврежденных реакторов "Фукусимы-1" поможет определить степень расплавления атомных энергоустановок. Полученная информация будут использована в будущем для проектирования безопасных реакторов по новой технологии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на "Фукусиме" зафиксирован аномально высокий уровень радиации.