Международная группа ученых, изучавшая последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, которая произошла в 2011 году, выяснили, что частицы радиоактивного плутония из разрушенных реакторов атомной станции до сих пор присутствуют в окружающей среде по всей территории страны.
По словам авторов исследования, речь идет о частицах CsMP, в которых содержится цезий.
"Частицы CsMP весьма радиоактивны. Они состоят преимущественно из цезия и кремнистого стекла бетона. Но не только. Детальное изучение химического состава таких частиц, произведенное при помощи синхротронного микро-рентгеновского анализа и просвечивающего электронного микроскопа, показало, что в CsMP есть мельчайшие включения оксидов плутония и диоксида урана. Их изотопный состав безошибочно указывает на ядерное топливо, как на источник происхождения частиц", — сообщил доктор Сатоши Уцуномия из Университета Кюсю.
Специалисты отметили, что анализ радиоактивных частиц из поврежденных реакторов "Фукусимы-1" поможет определить степень расплавления атомных энергоустановок. Полученная информация будут использована в будущем для проектирования безопасных реакторов по новой технологии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на "Фукусиме" зафиксирован аномально высокий уровень радиации.
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