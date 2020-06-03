Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Лыжник Черноусов: "В России меня сочли предателем"
В Минпросвещения рассказали о выданных для обучения компьютерах
"Единая Россия" призывает заморозить стоимость услуг ЖКХ
Полиция Британии поддержала протестующих в США
Турция активно готовится к туристическому сезону
Количество ДТП в Москве в апреле сократилось в три раза
Заместитель губернатора Курской области заразился коронавирусом
Родители 400 тысяч детей от 3 до 7 лет получили пособие

Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте

Наука » Технологии

С технической точки зрения современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?

О том, как остаться в живых в падающем лифте, рассказал американский инженер Эллиот Франк.

Как обезопасить себя в падающем лифте?

Многие люди считают, что, находясь в падающем лифте, нужно присесть. Но Франк отметил, что это неправильно.

"Садиться в падающем лифте — не лучшая идея, потому что так вы повредите позвоночник и коленные суставы. Существуют люди, которые думают, что если подпрыгнуть в момент приземления лифта, то можно избежать травм. Нет. Во-первых, у вас вряд ли получится проделать это, а во-вторых, так вы повредите еще и голову. Лучшее, что вы можете сделать, оказавшись в падающем лифте — лечь на пол животом, обхватив голову руками", — посоветовал инженер.

Специалист пояснил, что такое положение позволит ударной силе от падения распределится по телу равномерно. Это поможет свести к минимуму возможные травмы. Но Эллиот Франк отмечает, что в реальной ситуации все будет зависеть от многих факторов, сопровождающих аварийную ситуацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спасать людей из лифтов скоро придется прокуратуре.

лифт технология эллиот франк землетрясение
Последние материалы
Угрожают ли американские B-1 Черноморскому флоту
Жена Погребняка пожалела, что сдала тест на коронавирус
Смольный: Петербург готов к открытию туристического сезона
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Лыжник Черноусов: "В России меня сочли предателем"
В Минпросвещения рассказали о выданных для обучения компьютерах
"Единая Россия" призывает заморозить стоимость услуг ЖКХ
Россия охраняет таджикско-афганскую границу как свою
Полиция Британии поддержала протестующих в США
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка

Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.

Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
США и Канада. Новости и аналитика
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Российский шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Российский шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Франц Клинцевич: нам еще придется помогать Беларуси
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Полиция Британии поддержала протестующих в США
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
В ЛНР русский язык стал государственным
Франц Клинцевич: нам еще придется помогать Беларуси
В ЛНР русский язык стал государственным
СМИ: протесты выплеснулись из США на улицы столиц мира
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ