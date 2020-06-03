Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте

С технической точки зрения современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?

О том, как остаться в живых в падающем лифте, рассказал американский инженер Эллиот Франк.

Как обезопасить себя в падающем лифте?

Многие люди считают, что, находясь в падающем лифте, нужно присесть. Но Франк отметил, что это неправильно.

"Садиться в падающем лифте — не лучшая идея, потому что так вы повредите позвоночник и коленные суставы. Существуют люди, которые думают, что если подпрыгнуть в момент приземления лифта, то можно избежать травм. Нет. Во-первых, у вас вряд ли получится проделать это, а во-вторых, так вы повредите еще и голову. Лучшее, что вы можете сделать, оказавшись в падающем лифте — лечь на пол животом, обхватив голову руками", — посоветовал инженер.

Специалист пояснил, что такое положение позволит ударной силе от падения распределится по телу равномерно. Это поможет свести к минимуму возможные травмы. Но Эллиот Франк отмечает, что в реальной ситуации все будет зависеть от многих факторов, сопровождающих аварийную ситуацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спасать людей из лифтов скоро придется прокуратуре.