Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом

В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.

Когда они подняли доски, из которых был сделан пол, то увидели несколько странных по внешнему виду камней. Также их внимание привлекла стеклянная бусина.

В процессе исследования выяснилось, что под спальней находился железный топор и другие артефакты эпохи викингов. Тогда на место обнаружения находки прибыли археологи и приступили к раскопкам.

"В Норвегии полно захоронений викингов, но это первый известный нам случай, когда древняя могила нашлась под жилым домом. Невероятно, но дом был построен прямо на погребальной пирамиде викингов, которой больше тысячи лет", — говорит руководитель раскопок Мартинус Хауглид, который занимается археологией уже более 30 лет, но впервые столкнулся с подобным.

По его словам, паре, которая обнаружила захоронение викингов, нужно выдать государственную награду за вклад в науку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что норвежские археологи обнаружили корабль эпохи викингов.