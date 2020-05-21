Объекты первой категории негативного воздействия на окружающую среду будут находиться под усиленным контролем Росприроднадзора. Федеральный экологический надзор усилится за более чем 700 объектами Черноземья.
В первую очередь это касается объектов недропользования, водоканалов, объектов энергетики. Также под усиленный контроль попадают предприятия, занимающиеся обработкой и утилизацией мусорных отходов, и заводы по производству таких видов продукции, как химические вещества, бумага, пищевые продукты.
"Инициатива введения режима постоянного надзора на объектах первой категории позволит в режиме онлайн отслеживать и оперативно пресекать негативные воздействия на окружающую среду", — сообщил главный государственный инспектор РФ по охране природы на территории Центрально-Черноземного региона Алексей Карякин.
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