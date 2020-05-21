Росприроднадзор усилит контроль над более чем 700 объектами Черноземья

Объекты первой категории негативного воздействия на окружающую среду будут находиться под усиленным контролем Росприроднадзора. Федеральный экологический надзор усилится за более чем 700 объектами Черноземья.

В первую очередь это касается объектов недропользования, водоканалов, объектов энергетики. Также под усиленный контроль попадают предприятия, занимающиеся обработкой и утилизацией мусорных отходов, и заводы по производству таких видов продукции, как химические вещества, бумага, пищевые продукты.

"Инициатива введения режима постоянного надзора на объектах первой категории позволит в режиме онлайн отслеживать и оперативно пресекать негативные воздействия на окружающую среду", — сообщил главный государственный инспектор РФ по охране природы на территории Центрально-Черноземного региона Алексей Карякин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия коронавируса, свирепствующая на планете, идет — как бы кощунственно это ни прозвучало — на пользу экологии: из-за уменьшения человеческой активности снижается количество выбросов в атмосферу углерода.