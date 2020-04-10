The Guardian: Пандемия возрождает экологию Земли

Пандемия коронавируса, свирепствующая на планете, идет — как бы кощунственно это ни прозвучало — на пользу экологии: из-за уменьшения человеческой активности снижается количество выбросов в атмосферу углерода.

Изменения окружающей среды, вызванные коронавирусом, первыми зафиксировали снимки из космоса. Затем, по мере распространения болезни и изоляции, их — говорят экологи — можно почувствовать в небе над нашими головами, в воздухе, наших легких и даже в земле под нашими ногами.

Какие неожиданные наблюдения сделали экологи, сегодня рассказала газета The Guardian.

"Параллельно тому, как растет число жертв пандемии, кажется, что природа все больше и больше обретает способность дышать легче"

По мере расчистки автомагистралей и закрытия заводов грязно-коричневые пояса загрязнения сжимаются над городами и промышленными центрами.

Сначала Китай, затем Италия, Великобритания, Германия и десятки других стран испытывают временное падение содержания углекислого газа и диоксида азота на целых 40%, что значительно улучшает качество воздуха и снижает риски развития астмы, сердечных приступов и заболеваний легких.

После десятилетий неустанно растущего давления, человеческий след на Земле внезапно посветлел

Авиасообщение к середине марта сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце дорожное движение "поредело" более чем на 70% — до уровня середины 20 века.

Планета буквально успокоилась: сейсмологи сообщают о более низких вибрациях от "культурного шума", чем до пандемии.

Основные экологические показатели, которые неуклонно ухудшались на протяжении более чем полувека, приостановились или улучшились:

В Китае, крупнейшем в мире источнике углерода, выбросы сократились примерно на 18% — на 250 млн тонн.

Выбросы в Европе — примерно на 390 млн тонн.

Значительное падение также можно ожидать в США, где пассажиропоток автотранспорта — основной источник СО2 — упал почти на 40%.

Планета получила передышку слишком большой ценой

"Падение выбросов является глобальным и беспрецедентным, — сказал Роб Джексон, председатель глобального углеродного проекта. — Загрязнение воздуха резко упало в большинстве районов. Вирус дает представление о том, как быстро мы могли бы очистить наш воздух, если бы по-настоящему захотели".

Джексон особо подчеркнул, что "человеческие жертвы, показавшие нам путь оздоровления планеты слишком высоки, и экологические выгоды могут оказаться временными. Я отказываюсь праздновать падение выбросов, вызванное потерей жизни тысяч людей и работы десятками миллионов. Нам нужны системные изменения в нашей энергетической инфраструктуре."