Пандемия коронавируса, свирепствующая на планете, идет — как бы кощунственно это ни прозвучало — на пользу экологии: из-за уменьшения человеческой активности снижается количество выбросов в атмосферу углерода.
Изменения окружающей среды, вызванные коронавирусом, первыми зафиксировали снимки из космоса. Затем, по мере распространения болезни и изоляции, их — говорят экологи — можно почувствовать в небе над нашими головами, в воздухе, наших легких и даже в земле под нашими ногами.
Какие неожиданные наблюдения сделали экологи, сегодня рассказала газета The Guardian.
По мере расчистки автомагистралей и закрытия заводов грязно-коричневые пояса загрязнения сжимаются над городами и промышленными центрами.
Сначала Китай, затем Италия, Великобритания, Германия и десятки других стран испытывают временное падение содержания углекислого газа и диоксида азота на целых 40%, что значительно улучшает качество воздуха и снижает риски развития астмы, сердечных приступов и заболеваний легких.
"Падение выбросов является глобальным и беспрецедентным, — сказал Роб Джексон, председатель глобального углеродного проекта. — Загрязнение воздуха резко упало в большинстве районов. Вирус дает представление о том, как быстро мы могли бы очистить наш воздух, если бы по-настоящему захотели".
Джексон особо подчеркнул, что "человеческие жертвы, показавшие нам путь оздоровления планеты слишком высоки, и экологические выгоды могут оказаться временными. Я отказываюсь праздновать падение выбросов, вызванное потерей жизни тысяч людей и работы десятками миллионов. Нам нужны системные изменения в нашей энергетической инфраструктуре."
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