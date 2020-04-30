Палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров

Палеонтологи долго не могли доказать существование плавающих хищных динозавров, так как часто удавалось найти только фрагменты скелетов, которые, вероятно, принадлежали этому виду. Но этого было недостаточно, чтобы точно установить, что спинозарвы охотились и жили обитали в воде.

Палеонтологи обнаружили хвост спинозавра

Хвост хищника сохранился на 80%. Уникальную окаменелость нашел палеонтолог Низар Ибрагим. Благодаря данной находке ученые смогли точно выяснить, где обитал загадочный динозавр.

Специалисты проводили раскопки на границе Алжира и Марокко. Здесь около 100 млн лет назад было мелководье.

Палеонтологи обратили заметили, что у спинозавров очень подвижный хвост, он очень напоминает плавник.

Ученые сделали макет хвоста спинозавра и сравнили его и хвостами крокодила и тритона. Они поместили макеты в аквариум, прикрепили к специальному приводу и измерили тягу, которую создает каждый из хвостов. В результате оказалось, что хвост спинозавра ничем не уступает хвостам крокодила и тритона.

Палеонтологи доказали, что спинозавры использовали хвост для охоты в воде. В основном динозавры обитали на суше, но отдельные виды умели плавать и летать.

Ранее ученые назвали причину распространения динозавров на Земле.