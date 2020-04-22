Жук-листоед может спасти людей от аллергии

Ученые провели исследования и выяснили, что жук-листоед спас более двух миллионов жителей Европы от аллергии на пыльцу амброзии.

Амброзия попала в Европу из Северной Америки, а с конца XX века это растение распространилось и в нашей стране.

Пыльца растений является сильным аллергеном, от которого страдает большое количество людей.

На помощь пришел жук-листоед

Швейцарские ученые оценили влияние амброзии на здоровье людей, а также изучили, как можно регулировать этот вид с помощью жука-листоеда.

В процессе наблюдений ученые выяснили, что когда этот жук поедает листья, количество пыльцы в воздухе снижается на 10%.

До 2013 года из-за аллергии от амброзии страдало около 13,5 миллионов жителей Европы. Но когда распространился жук-листоед, количество людей с аллергией уменьшилось до 11,2 миллионов. Ученые считают, что в будущем с ростом популяции жука-листоеда аллергиков будет меньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как отличить истинную аллергию от ложной.