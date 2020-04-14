Японские биологи выяснили, как голодание приводит к смене пола

Биологи обнаружили у самок-мальков рыбы медаки удивительную особенность: они способны менять пол, если в течение длительного времени не получают пищу.

Ученые предположили, что самки-мальки в случае острой нехватки пищи могут превратиться в самцов. Японские биологи провели эксперимент, в процессе которого рыбы медаки не получали пищу.

Некоторым малькам, участвовавшим к эксперименте, специалисты ввели пантотеновую кислоту, а другим, наоборот, заблокировали, чтобы не образовывались семенники.

Через некоторое время ученые вернулись к рыбкам, чтобы выяснить, сменили они пол или нет. Оказалось, что некоторые мальки мутировали от голода.

Как это объяснить?

Японские биологи связывают это с тем, что рыбы медаки могут менять пол из-за высокого уровня гормона стресса в крови. Есть и другое объяснение: медаки меняют пол в случае обитания в очень теплой воде. Ученые пока не могут дать однозначного ответа на эту загадку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые виды рыб, обитающие в Африке, обладают уникальной способностью, позволяющей тормозить процессы обмена веществ.