В Google Translate появится функция синхронного перевода

Специалисты компании Google представили функцию Continuous Translation, с помощью которой можно мгновенно осуществлять перевод устной речи.

Сейчас её запустили под названием Transcribe в виде готового приложения. Стоит отметить, что похожая опция была в Google Translate. Но там пользователь должен был сначала надиктовать текст, после чего уже следовал его перевод.

Благодаря новой функции процесс перевода будет осуществляться намного быстрее. В Transcribe нужно просто открыть приложение, нажать кнопку перевода и начать говорить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что созданы наушники с возможностью перевода в реальном времени.