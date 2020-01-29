StartMail обжалует блокировку сервиса в РФ из-за писем о "минировании"

Представители почтового сервиса Startmail. com, который, напомним, 23 января был заблокирован на территории РФ за массовые рассылки "электронным террористом" сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей, намерены через суд добиться отмены решения блокировке и о внесении сервиса в реестр организаторов распространения ложной информации.

Об этом заявил Роберт Бинс, гендиректор StartMail.

"Мы уже договорились с организацией "Роскомсвобода", которая работает в Москве о том, что они будут юридически сопровождать StartMail".

Саркис Дарбинян, ведущий адвокат "Роскомсвободы" факт договоренности подтвердил. По его словам, административное дело будет рассматривать Таганский суд Москвы.