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StartMail обжалует блокировку сервиса в РФ из-за писем о "минировании"

Наука » Технологии » Интернет

Представители почтового сервиса Startmail. com, который, напомним, 23 января был заблокирован на территории РФ за массовые рассылки "электронным террористом" сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей, намерены через суд добиться отмены решения блокировке и о внесении сервиса в реестр организаторов распространения ложной информации.

Об этом заявил Роберт Бинс, гендиректор StartMail.

"Мы уже договорились с организацией "Роскомсвобода", которая работает в Москве о том, что они будут юридически сопровождать StartMail".

Саркис Дарбинян, ведущий адвокат "Роскомсвободы" факт договоренности подтвердил. По его словам, административное дело будет рассматривать Таганский суд Москвы.

"Первое заседание уже назначено. Оно состоится 18 декабря. Нидерландский сервис готов был бы предоставить всю информацию, потому что ложное сообщение о теракте — это уголовное преступление не только в России, но и по законодательству Нидерландов. Роскомнадзор просто поспешил. Надо было не блокировать сразу, а обратиться в суд Нидерландов. И по его санкции сервис предоставил бы всю информацию, какая у него есть", — говорит юрист.

Темы startmail нидерланды блокировка роскомсвобода почтовый сервис
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