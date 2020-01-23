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Источник Правда.Ру

В Tinder добавят тревожную кнопку для опасных свиданий

Наука » Технологии

Пользователи приложения для знакомств Tinder смогут подать сигнал тревоги, если окажутся в опасности на свидании. Об этом рассказали разработчики сервиса. Они утверждают, что хотят обезопасить жизнь своих клиентов. В скором времени в приложении появится "тревожная кнопка", которая после нажатия сообщит полиции о местонахождении пользователя.

Первыми опробовать новую функцию смогут жители США. Пока алгоритм "тревожной кнопки" вызывает некоторые опасения. Например, после ее нажатия нужно будет ввести четырехзначный код. Если код будет введен правильно, то пользователю позвонит сотрудник компании, а только после разговора будет направлено обращение в полицию.

tinder полиция свидания знакомства тревожная кнопка
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