Синоптики: текущая зима станет самой теплой за последние 130 лет

Метеорологи считают, что текущая зима поставит абсолютный температурный рекорд за последние 130 лет. Об этом специалисты рассказали "Известиям". Они сообщили, что 16 января столбики термометров в центральной части России могут показать температуру 5 градусов по Цельсию выше нуля.

Синоптики отмечают, что в конце января и феврале будут наблюдаться и минусовые температуры, однако они будут недолгими и незначительными.