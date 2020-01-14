Метеорологи считают, что текущая зима поставит абсолютный температурный рекорд за последние 130 лет. Об этом специалисты рассказали "Известиям". Они сообщили, что 16 января столбики термометров в центральной части России могут показать температуру 5 градусов по Цельсию выше нуля.
Синоптики отмечают, что в конце января и феврале будут наблюдаться и минусовые температуры, однако они будут недолгими и незначительными.
Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.