В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника

Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.

По словам Макдауэла, "Космос-2491" — это "спутник-убийца", который неожиданно покинул орбиту, после чего "был уничтожен очень мощным взрывом".

"Я не берусь точно утверждать, что это был за взрыв и кто его автор. И есть ли он вообще. Аппарат вполне мог распасться не только по причине преднамеренного уничтожения, но также и случайного взрыва батареи или двигателя. Да даже после столкновения с мусором. Мне видится, что причина — именно несчастны случай. У меня есть основания полагать, что спутник был "мертв" уже несколько лет. Подчеркиваю - полагать, а не утверждать", — говорит эксперт из США.

И добавляет, что уничтожить аппарат "могла и сама Россия" для того, чтобы никто не узнал, какую вообще функцию в него изначально закладывали.