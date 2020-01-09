Биологи: китайские веслоносы исчезли с лица Земли

Ученые признали, что крупнейшая пресноводная рыба — китайский веслонос (псефур) — вымерла.

Эта рыба обитала в реке Янцзы в Китае в течение миллионов лет. Ее длина достигала 7 метров в длину, а вес 250 кг.

В 70-е годы XX века ежегодно вылавливали до 25 тонн псефура. По мнению ученых, сокращение популяции этой крупнейшей пресноводной рыбы связано со строительством плотин гидроэлектростанций.

Также эта рыба может размножаться только в зрелом возрасте.

В неволе нет ни одной особи китайского веслоноса

В связи с этим ученые говорят о том, что восстановить этот вид невозможно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайская черная икра покоряет мир.