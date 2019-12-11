Скорость таяния Гренландского ледника за 30 лет выросла в семь раз

Ученые выяснили, что в настоящее время Гренландский ледник тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад. Экологи пояснили, к каким последствиям это может привести.

За указанный период растаяло 3,8 триллионов тонн льда. Это может повысить уровень Мирового океана более чем на 10 см.

Шесть миллионов человек под угрозой наводнения

По прогнозам ученых, к 2100 году уровень воды станет выше на 50-60 см, а это уже угроза для жизни сотен миллионов человек.

По словам ученых, 6 миллионов человек, которые населяют прибрежные территории, из-за повышения уровня Мирового океана находятся под угрозой наводнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таяние ледников угрожает Земле радиактивным загрязнением.