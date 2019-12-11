Ученые выяснили, что в настоящее время Гренландский ледник тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад. Экологи пояснили, к каким последствиям это может привести.
За указанный период растаяло 3,8 триллионов тонн льда. Это может повысить уровень Мирового океана более чем на 10 см.
По прогнозам ученых, к 2100 году уровень воды станет выше на 50-60 см, а это уже угроза для жизни сотен миллионов человек.
По словам ученых, 6 миллионов человек, которые населяют прибрежные территории, из-за повышения уровня Мирового океана находятся под угрозой наводнения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таяние ледников угрожает Земле радиактивным загрязнением.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.