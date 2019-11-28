Астрономы обнаружили во Вселенной необъяснимое искажение

Ученые обнаружили, что ускоренное расширение Вселенной не является равномерным. Оно происходит только в направлении движения Солнца относительно микроволнового фона. Расширение Вселенной нельзя объяснить темной энергией, так как иначе ускорение проявилось бы во всем направлениях.

Специалистам удалось вычислить расстояние до 740 сверхновыми типа Ia, чтобы вычислить постоянную Хаббла. Вселенная изотропна, иными словами, она является одинаковой для всех наблюдателей.

70% массы Вселенной приходится на темную энергию, которая и есть причина ускоренного расширения. Астрономы отменили введенные ранее поправки для собственных скоростей объектов.

Ранее ученые утверждали, что собственные скорости объектов относительно космической системы отсчета не уменьшаются с увеличением расстояния до объекта. Поэтому возникает дипольная анизотропия.

Ученые считают, что Млечный Путь и другие галактики создают локальный поток, причину которого пока невозможно объяснить.