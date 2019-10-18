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Источник Правда.Ру

Археологи приоткрыли тайну исчезновения минойской цивилизации

Наука print

Минойская цивилизация, когда-то процветавшая на острове Крит в Средиземном море, со временем исчезла. Причины исчезновения Минойской цивилизации до сих пор неизвестны ученым. Специалисты из разных стран пытаются разгадать эту загадку.

Главное достижение минойской (или крито-минойской) цивилизации — огромные дворцы, построенные в Кноссе, Фесте, Закросе и Тилиссе. Эти сооружения представляют собой сложные экономико-политических комплексы, которые исследуют археологи в течение сотни лет.

Есть версии, согласно которым крито-микенская цивилизация исчезла в результате разрушительных стихийных бедствий.

В новом исследовании доказывается, что исчезновение минойской цивилизации могло быть связано с доминированием микенской цивилизации.

По словам исследователей, когда на Крит вторглись греки-ахейцы, возникла новая культура, она получила распространение и в материковой части Греции.

Минойская цивилизация была ассимилирована греками не позднее III века до н.э. В ходе раскопок на Крите были обнаружены новые доказательства этого факта.

Фото: ru.wikipedia.org

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Темы греция прошлое история раскопки археология остров крит древние цивилизации минойская цивилизация крито-микенская цивилизация
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