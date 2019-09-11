Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госдума может разрешить силовикам сбивать дроны

Наука » Технологии print

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который позволит силовым ведомствам сбивать беспилотные летательные аппараты в местах большого скопления людей. Такое право может получить Росгвардия, ФСО, ФСБ и МВД.

В пояснительной записке законопроекта утверждается, что сбивать беспилотники планируется в рамках борьбы с террористической угрозой, а также для обеспечения безопасных полетов авиации. На данный момент в законодательстве не прописан алгоритм действий силовиков при обнаружении дрона, что приводит к многочисленным судебным искам по возмещению ущерба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы фсо мвд фсб дрон закон госдума росгвардия беспилотник
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Специалисты рассказали о методах профилактики тромбоза
Формула небес
Рожденные 11 сентября - Гороскоп дня
Недвижимость
Квартира или дом: где живут российские знаменитости
Новости Все >
Минздрав предложил штрафовать медиков за низкое качество обслуживания
У МИД РФ "нет никаких ожиданий" в связи с отставкой Болтона
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Крымский депутат призывает вернуть технику Киеву
США обвинили в установлении хаоса во всем мире
Госдума может разрешить силовикам сбивать дроны
В Японии создали новый кабмин
Киев взял паузу в вопросе расторжения отношений с Россией
Росгвардия хочет запретить раскрывать информацию о своих бойцах
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики испытанного оружия
Последние материалы
Минздрав предложил штрафовать медиков за низкое качество обслуживания
У МИД РФ "нет никаких ожиданий" в связи с отставкой Болтона
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Специалисты рассказали о методах профилактики тромбоза
Крымский депутат призывает вернуть технику Киеву
США обвинили в установлении хаоса во всем мире
Госдума может разрешить силовикам сбивать дроны
В Японии создали новый кабмин
Киев взял паузу в вопросе расторжения отношений с Россией
Росгвардия хочет запретить раскрывать информацию о своих бойцах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Единоборства. Новости и обзоры
Нурмагомедов победил Пуарье. Полное видео боя
Общество
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"

Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.

Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Мир. Новости мира
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Общество
Иллюзия выбора: школьникам в Татарстане навязывают татарский язык
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане

Существует мнение, что "легкими планеты" являются леса, поскольку считается, что именно они - основные поставщики кислорода в атмосферу. Однако на самом деле это не так. Главные производители кислорода живут в океане. Этих малышей невозможно увидеть без помощи микроскопа. Но все живые организмы Земли зависят от их жизнедеятельности.

"Легкие планеты" находятся в океане
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Ваше здоровье
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Соломон Соловьев Рожденные 11 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Зеленский старается: газовый кризис снова может сотрясти Украину Руслан Веснянко Игорь Буккер Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии Игорь Буккер
Комментарии
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Росгвардия хочет запретить раскрывать информацию о своих бойцах
Госдума может разрешить силовикам сбивать дроны
Крымский депутат призывает вернуть технику Киеву
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
В Москве взлетел спрос на жилье в новостройках
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
В Великобритании рассказали о новой угрозе из-за ''Большой игры'' с РФ
В Великобритании рассказали о новой угрозе из-за ''Большой игры'' с РФ
Минтруд: россияне не готовы адаптироваться на современном рынке труда
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
История и современность
Преторианская гвардия была причастна к убийствам и интригам
Преторианская гвардия была причастна к убийствам и интригам
Галилей открыл спутники Юпитера, но вынужден был публично отречься от находки
Галилей открыл спутники Юпитера, но вынужден был публично отречься от находки
Крымский депутат призывает вернуть технику Киеву
Крымский депутат призывает вернуть технику Киеву
Росгвардия хочет запретить раскрывать информацию о своих бойцах
Росгвардия хочет запретить раскрывать информацию о своих бойцах
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики испытанного оружия
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики испытанного оружия
В КНДР испытали сверхбольшую реактивную систему
В КНДР испытали сверхбольшую реактивную систему
Михаил Бейдеман: "железная маска" Российской империи
Михаил Бейдеман: "железная маска" Российской империи
Заговор царевичей: как пытались восстановить независимость Грузии от Российской империи
Заговор царевичей: как пытались восстановить независимость Грузии от Российской империи
У России не осталось чистого госдолга
У России не осталось чистого госдолга
Украина решает, что сделать с Донбассом
Украина решает, что сделать с Донбассом
Фотогалереи
Русские выбирают "японок" 5 Фото Русские выбирают "японок"
Мэрилин Монро. "Святая блудница" 10 Фото Мэрилин Монро. "Святая блудница"
Как кошка с собакой... 10 Фото Как кошка с собакой...
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Ловись, крокодил, большой и маленький! 7 Фото Ловись, крокодил, большой и маленький!
Домашнее
Медики усиливают борьбу с тяжелыми респираторными заболеваниями
Новые вакцины обеспечат более надежную защиту от гриппа
Лечение бронхоэктатической болезни легких: от дыхательной техники до хирургии
Яд скорпиона-смертника призван спасать жизнь раковых больных
Правила выхаживания недоношенного малыша
Процедура Уиппла и другие методы лечения рака поджелудочной железы
Терапия опиоидами во время беременности в будущем не вредит новорожденным
Чесночно-луковая ингаляция, горчица и другие народные средства против насморка
Педиатр рассказала о причинах ожирения у детей
Педиатр рассказала о причинах ожирения у детей
Отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней по состоянию здоровья
Отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней по состоянию здоровья
Зависит ли счастье от наличия мужчины
Зависит ли счастье от наличия мужчины
Убрать живот: какие способы решают проблему эффективно
Убрать живот: какие способы решают проблему эффективно
Причины женского одиночества
Причины женского одиночества
Ученые назвали болезни вегетарианцев
Ученые назвали болезни вегетарианцев
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Как обустроить кладовку в квартире
Как обустроить кладовку в квартире
Торшер - красиво и функционально: советы дизайнеров
Торшер - красиво и функционально: советы дизайнеров
Забавные фото
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ