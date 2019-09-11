Госдума может разрешить силовикам сбивать дроны

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который позволит силовым ведомствам сбивать беспилотные летательные аппараты в местах большого скопления людей. Такое право может получить Росгвардия, ФСО, ФСБ и МВД.

В пояснительной записке законопроекта утверждается, что сбивать беспилотники планируется в рамках борьбы с террористической угрозой, а также для обеспечения безопасных полетов авиации. На данный момент в законодательстве не прописан алгоритм действий силовиков при обнаружении дрона, что приводит к многочисленным судебным искам по возмещению ущерба.