Представители NASA и европейских ведомств обсудят возможность устранения астероидов с помощью космических кораблей.
Об этом сообщает Международное космическое агентство.
Представители научного сообщества попытаются отклонить курс астероида Дидимос, ударив небесное тело космическим кораблем. Вслед за астероидом отправится другой корабль. Второе судно должно будет изучить место крушения и собрать максимальное количество данных о космическом теле.
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