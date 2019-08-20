Засвияжский районный суд Ульяновска отклонил иск о блокировки приложения iHerb в сервиса App Store и Google Play на территории России. С соответствующим обращением в суд обратился местный прокурор.
Примечательно, что еще в феврале этого года Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложения iHerb из Google Play и App Store. Судебное разбирательство началось после того, как исполнительный директор саморегулируемой организации НП "Союз производителей БАД к пище" Александр Жестков приобрел образцы продукции iHerb и провел независимую экспертизу.
Исследования показали, что товары iHerb не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Жестков обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, который сделал соответствующее обращение в Генпрокуратуру. Сейчас судебное разбирательство продолжается.
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