Суд отказался блокировать работу сервиса iHerb в России

Засвияжский районный суд Ульяновска отклонил иск о блокировки приложения iHerb в сервиса App Store и Google Play на территории России. С соответствующим обращением в суд обратился местный прокурор.

Примечательно, что еще в феврале этого года Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложения iHerb из Google Play и App Store. Судебное разбирательство началось после того, как исполнительный директор саморегулируемой организации НП "Союз производителей БАД к пище" Александр Жестков приобрел образцы продукции iHerb и провел независимую экспертизу.

Исследования показали, что товары iHerb не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Жестков обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, который сделал соответствующее обращение в Генпрокуратуру. Сейчас судебное разбирательство продолжается.