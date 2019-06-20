Нашлись туристы, желающие полететь на российском "Союзе" к МКС

Потенциальные космические туристы для полета на российском пилотируемом корабле "Союз" найдены.



Космический туризм в России: когда начнется и сколько будет стоить / Новости от 18.09.2018 18:02

Об этом РИА сообщил глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.

По словам специалиста, в самое ближайшее время они прилетят в Россию для прохождения медицинской комиссии.

Напомним, что "Роскосмос" и Space Adventures — единственный на сегодняшний день туроператор, который занимается полетами в космос — подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.