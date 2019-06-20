Потенциальные космические туристы для полета на российском пилотируемом корабле "Союз" найдены.
Об этом РИА сообщил глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.
По словам специалиста, в самое ближайшее время они прилетят в Россию для прохождения медицинской комиссии.
Напомним, что "Роскосмос" и Space Adventures — единственный на сегодняшний день туроператор, который занимается полетами в космос — подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.
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