Археологи из Ирландии раскопали ранее неизвестный науке памятник

В Ирландии археологи раскопали странный металлический объект.



Легенды и тайны: какие находки обнаружили археологи в Копорской крепости / Новости от 15.08.2018 12:43

Находка не похожа ни на один ранее найденный на территории страны памятник.

Об этом сообщает издание TheJournal. ie.

Раскопки, пишут авторы материала, велись в самом центре мегалитического памятника Кэрроумор недалеко от города Слиго. Здесь, сообщает TheJournal. ie, расположено самое большое кладбище с гробницами, датируемыми примерно 3600 годом до нашей эры.

Один из таких древних курганов археологи и раскопали. Специалисты были убеждены, что изучают обыкновенную гробницу. Выяснилось же, что это вовсе не курган.

Археологи, сообщает TheJournal. ie, до сих пор не знают, что за памятник обнаружили внутри.

Согласно описанию археологов, объект представляет собой некое возвышение, сложенное из больших круглых камней. По кругу его окружает канава.

Внутри же сооружения находится углубление с почвой, насыщенной углем.

В самом же памятнике, а также вокруг него археологи нашли несколько доисторических инструментов — скребков да лезвий.