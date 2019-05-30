Daily Express: NASA предупреждает землян о мощнейшей геомагнитной буре

Мощнейшая геомагнитная буря приближается к планете Земля.



Солнце Угасает? Что Если Солнце Погаснет? Конец Света!

Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В NASA, пишут авторы материала, считают, что буря эта может нанести серьезный ущерб планете.

Астрономы указывают, что некоторое время назад на Солнце она обнаружили новое темное пятно, испускающее огромное количество частиц в космос. Само по себе явление подобного толка не является редкостью, признают специалисты, но на этот раз ситуацию усложняет то, что Земля находится прямо на траектории следования этих частиц.

Сотрудники NASA, пишут Daily Express, признались, что на данный момент не могут с точностью определить, чем подобная активность Солнца обернется для Земли и всего человечества. Это может повлечь за собой потрясающие своей красотой полярные сияния или же, например, может вывести из строя все электронные приборы.