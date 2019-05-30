Мощнейшая геомагнитная буря приближается к планете Земля.
Об этом сообщает британское издание Daily Express.
В NASA, пишут авторы материала, считают, что буря эта может нанести серьезный ущерб планете.
Астрономы указывают, что некоторое время назад на Солнце она обнаружили новое темное пятно, испускающее огромное количество частиц в космос. Само по себе явление подобного толка не является редкостью, признают специалисты, но на этот раз ситуацию усложняет то, что Земля находится прямо на траектории следования этих частиц.
Сотрудники NASA, пишут Daily Express, признались, что на данный момент не могут с точностью определить, чем подобная активность Солнца обернется для Земли и всего человечества. Это может повлечь за собой потрясающие своей красотой полярные сияния или же, например, может вывести из строя все электронные приборы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.