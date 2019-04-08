Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля.

Инженер РКК "Энергия" Виктор Благов, участвовавший в проектировании первых космических кораблей, умер 8 апреля, в возрасте 83 лет. Конструкторской работе в космической отрасли он посвятил почти 60 лет, был членом команды, создавшей пилотируемые аппараты "Восток", на котором совершил свой полет Юрий Гагарин, "Восход", а также готовившей международный полет кораблей "Союз-19" и "Аполлон".
Виктор Благов являлся одним из руководителей полетов орбитального комплекса "Мир", станций "Салют", участвовал в совместных программах с NASA.
Активно работал Виктор Благов вел и в последние годы — занимался научно-технической координацией и сопровождением программы Международной космической станции, совершенствованием методов управления полетами. Кроме того, он готовил научные кадры в космической сфере.
В одном из интервью Виктор Благов признавался, что его мечтой было "воотчию увидеть старт марсианского корабля, марсианской экспедиции" и выражал уверенность, что он состоится не позднее 2036 года.
Источник фото: Кадр из телепрограммы "Пусть говорят"
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