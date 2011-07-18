В "Роскосмосе" сообщили о разрушении баков блока "Фрегат-СБ" на орбите

"Роскосмос" сообщил о разрушении баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите.

Как следует из объявления, размещенного на сайте госкорпорации, 8 мая в промежуток времени 08:00 - 09:00 мск над акваторией Индийского океана произошло﻿

"разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории "Спектр-Р".

По данным специалистов, взрыв не был вызван столкновением в каким-либо объектом,находящимся в околоземном пространстве.

В настоящее время "Роскосмос" ведет сбор информации о количестве и параметрах орбит фрагментов "Фрегата - СБ". Данных о том, угрожают ли обломки спутникам на орбите пока нет.

К слову, напомним, что взорвавшийся разгонный блок "Фрегат-СБ" вывел на орбиту обсерваторию, которая изучает "дальний космос".

Вот, что рассказывала об этом старте "Правда.Ру"

Российская обсерватория заглянет почти за край Вселенной

Российская обсерватория заглянет почти за край Вселенной С космодрома Байконур сегодня рано утром была запущена ракета "Зенит-3М". Через девять минут после старта она вывела на орбиту астрофизическую обсерваторию "Спектр-Р" с радиотелескопом "Радиоастрон", максимальное разрешение которого в 250 раз превысит возможности наземных радиотелескопов и в тысячу раз - показатели американского "Хаббла", пишет "Труд".

Ракета-носитель "Зенит-3М" с российской астрофизической обсерваторией для изучения Вселенной "Спектр-Р" стартовала в 06:31 по московскому времени, сообщает Lenta.ru. По данным Роскосмоса, отделение космического аппарата от разгонного блока "Фрегат-СБ" произойдет около 10:00. Миссия имеет своей целью проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра, исследование астрономических объектов различных типов с беспрецедентным (до миллионных долей угловой секунды) разрешением, отмечают "Аргументы и факты".

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Для обсерватории выбрана специальная эллиптическая орбита, учитывающая существенную роль гравитационного поля Луны. Под действием спутника Земли орбита будет менять свою плоскость, благодаря этому телескоп сможет производить сканирование космоса. "Радиоастрон" вместе с наземными телескопами образует единую систему - так называемый интерферометр, то есть воображаемый телескоп с диаметром 350 тысяч километров. На таком максимальном расстоянии от Земли будет действовать "Радиоастрон". Российская обсерватория, отмечают "Вести.ру", заглянет еще дальше, чем американский "Хаббл", - почти за край Вселенной.