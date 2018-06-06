Медики: знание всего одной песни может спасти жизнь

Исследователи доказали, Macarena группы Los Del Rio поможет сделать непрямой массаж сердца. Дело в ритме композиции, 103 удара в минуту, он подпадает под частоту, с которой следует нажимать на грудную клетку, поясняет Science Alert.

Фото: Fotodom.ru

Барселонский университет провел опыт: ученые попросили более 150 студентов разделиться на 3 команды. Первая при реанимации использовала метроном, другая — прокручивала в голове песню, у последней же не было помощников в деле спасения жизни.

Опыт шел 180 секунд, после чего выяснилось, что первая группа выполнила задание лучше других, только 9% не смогли придерживаться необходимого темпа. 26% не помог испанский хит 1990-х. Однако среди тех, кто проводил реанимацию без какой-либо помощи, не справились 79%.

Ученые признают, что метроном помогает лучше прочих средств, при этом его непросто найти, а значит, будет лучше начать прокручивать в голове композицию.

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