В США рассказали о погоне России за американской "машиной для убийства"

В ходе глобальной войны против терроризма Соединенные Штаты Америки использовали самую инновационную и современную технику в мире. В последние годы, в результате масштабных реформ в области вооружения многие другие государства догоняют, если не опережают США.

Беспилотники нам нужны как воздух

Так, Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в ходе войны с террористами использовали новейшие беспилотные летательные аппараты. Тепловизоры и приборы ночного видения, расположенные на борту этих чудо-машин, позволяли американским военным в любое время суток и при любых погодных условиях находить и уничтожать врага.

Российская Федерация на территории Сирийского государства также использует подобного вида технику. Речь идет о таких беспилотных летательных аппаратах, как "Орлан-10" и "Форпост". Но, например, "Форпост" в силу своей конструкции не имеет возможности нести на своем борту оружие — так что в большинстве случаев Вооруженные силы Российской Федерации используют данные машины для обнаружений и корректировки целей артиллерии, а не в качестве непосредственной военной мощи.

В данной области Китайская Народная Республика опережает Российскую Федерацию, но от Соединенных Штатов Америки, безусловно, отстает. Так, на вооружении у Китая есть ничем не уступающие российским аналогами беспилотные летательные системы. Но, что немаловажно, в отличие от российских беспилотников, китайские оснащены ударной силой, что позволяет им быть вполне самостоятельным боеспособным элементом в системе китайской армии.

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"Беспилотники нам нужны как воздух"