Салат из свежей капусты и колбасы: зелёный горошек делает его ярким и аппетитным

Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы: готовится за пять минут

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с капустой, колбасой и зелёным горошком — это прекрасное блюдо, которое можно подать как самостоятельное лёгкое блюдо или в качестве гарнира к основному обеду или ужину.

Фото: commons.wikimedia.org by Sherin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления освежающего салата с капустой, зелёным горошком и колбасой вам понадобятся следующие продукты:

1/4 среднего кочана свежей капусты;

200 г колбасы или ветчины;

200 г консервированного зелёного горошка;

2 столовые ложки майонеза;

соль по вкусу;

молотый чёрный перец по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Тонко нарежьте свежую капусту и колбасу. Добавьте консервированный зелёный горошек. Приправьте салат майонезом, добавьте соль и чёрный перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались и соединились воедино.

Салат готов к подаче. Вы можете насладиться его освежающим вкусом и насыщенным ароматом. Приятного аппетита!