Салат из свежей капусты и колбасы: зелёный горошек делает его ярким и аппетитным
Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы: готовится за пять минут
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Салат с капустой, колбасой и зелёным горошком — это прекрасное блюдо, которое можно подать как самостоятельное лёгкое блюдо или в качестве гарнира к основному обеду или ужину.
Фото: commons.wikimedia.org by Sherin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления освежающего салата с капустой, зелёным горошком и колбасой вам понадобятся следующие продукты:
- 1/4 среднего кочана свежей капусты;
- 200 г колбасы или ветчины;
- 200 г консервированного зелёного горошка;
- 2 столовые ложки майонеза;
- соль по вкусу;
- молотый чёрный перец по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
- Тонко нарежьте свежую капусту и колбасу.
- Добавьте консервированный зелёный горошек.
- Приправьте салат майонезом, добавьте соль и чёрный перец по вкусу.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались и соединились воедино.
Салат готов к подаче. Вы можете насладиться его освежающим вкусом и насыщенным ароматом. Приятного аппетита!
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Салат-ОБЪЕДЕНИЕ из капусты. До чего же вкусный! Рецепт салата из свежей капусты, горошка, колбасы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру