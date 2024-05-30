Салат из свежей капусты и колбасы: зелёный горошек делает его ярким и аппетитным

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Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы: готовится за пять минут

1:04
Еда

Салат с капустой, колбасой и зелёным горошком — это прекрасное блюдо, которое можно подать как самостоятельное лёгкое блюдо или в качестве гарнира к основному обеду или ужину.

Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы: готовится за пять минут
Фото: commons.wikimedia.org by Sherin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления освежающего салата с капустой, зелёным горошком и колбасой вам понадобятся следующие продукты:

  • 1/4 среднего кочана свежей капусты;
  • 200 г колбасы или ветчины;
  • 200 г консервированного зелёного горошка;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • соль по вкусу;
  • молотый чёрный перец по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

  1. Тонко нарежьте свежую капусту и колбасу.
  2. Добавьте консервированный зелёный горошек.
  3. Приправьте салат майонезом, добавьте соль и чёрный перец по вкусу.
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались и соединились воедино.

Салат готов к подаче. Вы можете насладиться его освежающим вкусом и насыщенным ароматом. Приятного аппетита!

Салат-ОБЪЕДЕНИЕ из капусты. До чего же вкусный! Рецепт салата из свежей капусты, горошка, колбасы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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