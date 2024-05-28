Ароматный луковый тарт с пармезаном, дижонской горчицей и специями: такой вкусный и сытный пирог вы ещё не пробовали
Как приготовить вкусный луковый пирог
1:34
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28.05.2024 23:34
Этот восхитительный тарт с зелёным луком вам обязательно понравится — лёгкое и незамысловатое блюдо, которое можно подать и как десерт, и как закуску.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1 корж
2 средние сладкие луковицы, тонко нарезанные
2 столовые ложки оливкового масла
3 больших яйца
3/4 стакана сливок
1/2 стакана раскрошенного сыра фета
1/2 стакана цельного молока
1/3 стакана тёртого сыра пармезан
Зелёный лук, нарезанный
2 столовые ложки измельчённого чеснока
1 столовая ложка дижонской горчицы
1/2 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки чёрного перца
1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха
1/8 чайной ложки соуса из острого перца
Приготовление
Сначала нужно испечь корж для тарта из готового теста (при температуре 220 градусов в течение 5 минут).
В небольшой сковороде обжарьте лук на масле, затем дайте ему остыть.
В кухонном комбайне смешайте яйца, фету, соль, перец, мускатный орех и соус из острого перца. Постепенно добавляйте сливки и молоко, продолжая взбивать.
Смажьте внутреннюю часть коржа горчицей. Посыпьте зелёным луком и обжаренным луком. Осторожно вылейте яичную смесь на лук, затем посыпьте пармезаном.
Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 30-40 минут.
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