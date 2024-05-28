Ароматный луковый тарт с пармезаном, дижонской горчицей и специями: такой вкусный и сытный пирог вы ещё не пробовали

Как приготовить вкусный луковый пирог

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный тарт с зелёным луком вам обязательно понравится — лёгкое и незамысловатое блюдо, которое можно подать и как десерт, и как закуску.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 корж

2 средние сладкие луковицы, тонко нарезанные

2 столовые ложки оливкового масла

3 больших яйца

3/4 стакана сливок

1/2 стакана раскрошенного сыра фета

1/2 стакана цельного молока

1/3 стакана тёртого сыра пармезан

Зелёный лук, нарезанный

2 столовые ложки измельчённого чеснока

1 столовая ложка дижонской горчицы

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки чёрного перца

1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха

1/8 чайной ложки соуса из острого перца

Приготовление

Сначала нужно испечь корж для тарта из готового теста (при температуре 220 градусов в течение 5 минут). В небольшой сковороде обжарьте лук на масле, затем дайте ему остыть. В кухонном комбайне смешайте яйца, фету, соль, перец, мускатный орех и соус из острого перца. Постепенно добавляйте сливки и молоко, продолжая взбивать. Смажьте внутреннюю часть коржа горчицей. Посыпьте зелёным луком и обжаренным луком. Осторожно вылейте яичную смесь на лук, затем посыпьте пармезаном. Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 30-40 минут.