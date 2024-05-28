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Ароматный луковый тарт с пармезаном, дижонской горчицей и специями: такой вкусный и сытный пирог вы ещё не пробовали

Как приготовить вкусный луковый пирог

1:34
Еда

Этот восхитительный тарт с зелёным луком вам обязательно понравится — лёгкое и незамысловатое блюдо, которое можно подать и как десерт, и как закуску.

Как приготовить вкусный луковый пирог
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 корж
  • 2 средние сладкие луковицы, тонко нарезанные
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 3 больших яйца
  • 3/4 стакана сливок
  • 1/2 стакана раскрошенного сыра фета
  • 1/2 стакана цельного молока
  • 1/3 стакана тёртого сыра пармезан
  • Зелёный лук, нарезанный
  • 2 столовые ложки измельчённого чеснока
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца
  • 1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1/8 чайной ложки соуса из острого перца

Приготовление

  1. Сначала нужно испечь корж для тарта из готового теста (при температуре 220 градусов в течение 5 минут).
  2. В небольшой сковороде обжарьте лук на масле, затем дайте ему остыть.
  3. В кухонном комбайне смешайте яйца, фету, соль, перец, мускатный орех и соус из острого перца. Постепенно добавляйте сливки и молоко, продолжая взбивать.
  4. Смажьте внутреннюю часть коржа горчицей. Посыпьте зелёным луком и обжаренным луком. Осторожно вылейте яичную смесь на лук, затем посыпьте пармезаном.
  5. Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 30-40 минут.
Луковый тарт от Джейми
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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