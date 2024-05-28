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Тесто для вареников на кефире: используйте его для вареников со сладкой начинкой

Тесто для вареников на кефире: лучше всего подходит для сладких вареников

1:32
Еда

Для приготовления сладких вареников рекомендуется использовать тесто на кефире или на молоке. По желанию можно также добавить сахар для придания сладости.

Тесто для вареников на кефире: лучше всего подходит для сладких вареников
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ниже приведены ингредиенты и процесс приготовления теста на кефире.

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 400 г муки.

Приготовление:

  1. В миске с кефиром добавьте яйцо и соль. Взбейте до получения однородной консистенции.
  2. После этого постепенно добавьте просеянную муку, непрерывно помешивая ложкой. Муку лучше добавлять порциями, чтобы тесто вышло правильной консистенции. Возможно, потребуется чуть меньше или больше указанного количества муки.
  3. Когда тесто начнет загущаться, хорошенько вымешайте его руками в течение примерно 7 минут. Готовое тесто не должно прилипать к рукам. Если необходимо, можно добавить еще муки и продолжать месить до достижения нужной консистенции.
  4. Затем оставьте готовое тесто на полчаса при комнатной температуре, накрыв его пищевой пленкой или полотенцем.

Теперь тесто на кефире готово к использованию для приготовления вареников. Вы можете начинать формировать клецки и наполнять их выбранной начинкой. Вареники, приготовленные на этом тесте, обязательно порадуют своей мягкостью благодаря добавленному кефиру. Приятного аппетита!

Тесто для Вареников на Кефире! Самый вкусный рецепт!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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