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Вареники с пряными карамелизированными яблоками: такую начинку вы ещё не пробовали!

Вареники с пряными карамелизированными яблоками: вкуснейший десерт для постного меню

3:34
Еда

Предлагаем вам рецепт восхитительных постных вареников с яблочной начинкой, с добавлением ароматной корицы, мускатного ореха и гвоздики. Это простое и доступное блюдо станет отличным дополнением к вашему постному меню, и вы сможете без проблем экспериментировать с ингредиентами!

Вареники с пряными карамелизированными яблоками: вкуснейший десерт для постного меню
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

— 500 г муки

— 250 мл воды

— 2 столовые ложки растительного масла

— щепотка соли

Для начинки: — 4-5 яблок

— 50-100 г сахара

— корица (по вкусу)

— мускатный орех (по вкусу)

— 2 гвоздики (по вкусу)

Дополнительно (по желанию): — сливочное масло

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Выбирайте сочные яблоки с небольшой кислинкой для лучшего вкуса.

2. Тщательно вымойте яблоки и обсушите их полотенцем. Снимите шкурку с яблок.

3. Нарежьте яблоки на средние кубики и выложите их на раскаленную сковороду. Посыпьте сверху сахаром и добавьте корицу, мускатный орех и гвоздику по вкусу.

4. Хорошо перемешайте яблоки и тушите их под крышкой около 15 минут, пока они не станут мягкими и ароматными.

5. Если вы использовали целые гвоздики, не забудьте их удалить после приготовления. Если же вы использовали молотую гвоздику, этого не требуется. Дополнительную влагу из начинки можно удалить путем ее выпаривания.

6. Теперь приступим к приготовлению теста. В большой миске высыпьте просеянную муку (примерно 300 г) и добавьте растительное масло и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

7. Медленно влейте воду в муку и начинайте замешивать тесто до достижения однородной консистенции. Постепенно добавляйте оставшееся количество муки, если это необходимо, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Не перебарщивайте с добавлением лишней муки. Оставшуюся муку можно использовать при раскатке теста. Прикройте готовое тесто пленкой или крышкой, и оставьте его на 10-15 минут при комнатной температуре.

8. На столе, обсыпанном мукой, раскатайте тесто до пласта толщиной около 2-3 мм (в случае необходимости можно разделить и работать с небольшими частями теста).

9. Используя стакан диаметром 6-7 см, вырежьте кружочки из теста.

10. На каждый кружочек положите приготовленную начинку примерно по 1,5 чайной ложке.

11. Формируйте вареники, аккуратно складывая края теста. Если хотите, можете заморозить получившиеся полуфабрикаты и варить их по мере необходимости. Итоговое количество вареников должно составить около 22 штук.

12. Отварите постные вареники с яблочной начинкой в подсоленной кипящей воде. После того как вареники всплывут на поверхность, через 1-1,5 минуты достаньте их шумовкой.

13. Если желаете, добавьте на сковороду с остатками сладкого пряного сиропа сливочное масло (или сметану). Выложите туда вареники и хорошо перемешайте, чтобы сироп и масло равномерно покрыли все вареники.

14. Подавайте постные вареники с ароматными и сладкими яблоками тёплыми и наслаждайтесь их вкусом. Приятного аппетита!

Источник: RussianFood. com

Вареники с карамелизированными яблоками, безумно вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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