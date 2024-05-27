Полезный банановый смузи с кокосовой водой, финиками, миндальным молоком и семенами конопли: для завтрака
Полезный смузи без молочных продуктов: веганский завтрак
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Полезный веганский смузи для завтрака без молочных продуктов, приготовленный из замороженных бананов, кокосовой воды, фиников, миндального молока, семян конопли и миндального масла.
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чашка (240 мл) миндального молока
- 1/2 стакана (120 мл) кокосовой воды
- 1 замороженный банан
- 2–3 финика меджул
- 2 столовые ложки миндального масла
- 2 столовые ложки семян конопли
- Щепотка молотой корицы
- Кубики льда при необходимости
Приготовление
Смешайте в блендере миндальное молоко, кокосовую воду, замороженный банан, финики, миндальное масло, семена конопли и щепотку молотой корицы. Перелейте в большой бокал и украсьте семенами конопли.
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