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Полезный банановый смузи с кокосовой водой, финиками, миндальным молоком и семенами конопли: для завтрака

Полезный смузи без молочных продуктов: веганский завтрак

0:49
Еда

Полезный веганский смузи для завтрака без молочных продуктов, приготовленный из замороженных бананов, кокосовой воды, фиников, миндального молока, семян конопли и миндального масла.

Полезный смузи без молочных продуктов: веганский завтрак
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка (240 мл) миндального молока
  • 1/2 стакана (120 мл) кокосовой воды
  • 1 замороженный банан
  • 2–3 финика меджул
  • 2 столовые ложки миндального масла
  • 2 столовые ложки семян конопли
  • Щепотка молотой корицы
  • Кубики льда при необходимости

Приготовление

Смешайте в блендере миндальное молоко, кокосовую воду, замороженный банан, финики, миндальное масло, семена конопли и щепотку молотой корицы. Перелейте в большой бокал и украсьте семенами конопли.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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