Белый соус для шашлыка и рыбы со сметаной и майонезом: покоряет ароматом кинзы и чеснока

Белый соус для шашлыка: станет также отличным дополнением к рыбе на гриле

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт белого соуса для шашлыка с грецкими орехами, кинзой и чесноком прост в приготовлении, и он идеально подходит как для мясного, так и для рыбного шашлыка. Этот соус придаёт блюду нежность, а орехи и зелень добавляют аромат и особый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рецепт рассчитан на 6 порций.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1-2 зубчика чеснока,

20 г грецких орехов,

3-4 веточки кинзы,

100 г сметаны,

100 г майонеза,

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Очистите и пропустите через пресс чеснок. Мелко порубите грецкие орехи и кинзу. В большой миске соедините сметану и майонез, добавьте чеснок, орехи и кинзу. Приправьте солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получился однородный соус. Если соус получился слишком густым, можно разбавить его небольшим количеством воды или сока лимона, чтобы достичь желаемой консистенции. Попробуйте соус и при необходимости добавьте больше соли или перца, чтобы подстроить его вкус под свои предпочтения.

Готовый соус можно подавать в отдельной миске, чтобы каждый гость мог наносить его на шашлык по своему усмотрению.

Этот белый соус с грецкими орехами, кинзой и чесноком отлично совмещается со шашлыком, обогащая его вкусовыми нюансами. Вы можете использовать этот соус как для мясного, так и для рыбного шашлыка, а также экспериментировать с другими видами мяса. Приятного аппетита!