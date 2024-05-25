Гонконгский кофе: удивительное сочетание эспрессо, молока, красного тайского чая и сгущёнки

Гонконгский кофе: сладкий и насыщенный напиток

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Гонконгский кофе представляет собой насыщенный напиток, сочетающий в себе кофе с чаем, молоко со сгущенкой и добавление кунжута. Этот рецепт разработан шеф-барменом ресторана Hong Kong, Василием Жегловым.

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Ингредиенты (на 5 порций):

1 литр молока,

150 мл эспрессо,

100 г сгущённого молока,

100 г красного тайского чая,

5 г кунжута

Вот полный рецепт для приготовления гонконгского кофе:

Охладите молоко в холодильнике в течение часа. Настаивайте холодное молоко на красном чае примерно в течение часа. Процедите молоко и поставьте его в холодильник, чтобы остыть. Взбейте охлажденное молоко, добавьте сгущённое молоко и эспрессо. Тщательно взбейте до получения однородной консистенции. Разлейте кофе по бокалам для латте и посыпьте сверху кунжутом.

Гонконгский кофе готов! Наслаждайтесь этим насыщенным напитком с неповторимым сочетанием вкусов. Приятного аппетита!