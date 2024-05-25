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Гонконгский кофе: удивительное сочетание эспрессо, молока, красного тайского чая и сгущёнки

Гонконгский кофе: сладкий и насыщенный напиток

1:08
Еда

Гонконгский кофе представляет собой насыщенный напиток, сочетающий в себе кофе с чаем, молоко со сгущенкой и добавление кунжута. Этот рецепт разработан шеф-барменом ресторана Hong Kong, Василием Жегловым.

Гонконгский кофе: сладкий и насыщенный напиток
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 5 порций):

  • 1 литр молока,
  • 150 мл эспрессо,
  • 100 г сгущённого молока,
  • 100 г красного тайского чая,
  • 5 г кунжута

Вот полный рецепт для приготовления гонконгского кофе:

  1. Охладите молоко в холодильнике в течение часа.
  2. Настаивайте холодное молоко на красном чае примерно в течение часа.
  3. Процедите молоко и поставьте его в холодильник, чтобы остыть.
  4. Взбейте охлажденное молоко, добавьте сгущённое молоко и эспрессо. Тщательно взбейте до получения однородной консистенции.
  5. Разлейте кофе по бокалам для латте и посыпьте сверху кунжутом.

Гонконгский кофе готов! Наслаждайтесь этим насыщенным напитком с неповторимым сочетанием вкусов. Приятного аппетита!

Как готовят кофе в Гонконге
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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