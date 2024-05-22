Вкусное и ароматное фисташковое молоко с кардамоном и ванилью: в нём много клетчатки и белка

Как приготовить фисташковое молоко

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Начните свой день с полезного фисташкового молока.

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Фисташки являются отличным источником клетчатки и белка, а также содержат необходимые антиоксиданты. Этот напиток легко приготовить, он очень сытный и ароматный.

Фисташки придают молоку зелёный оттенок, а кардамон — неповторимый аромат и вкус.

Ингредиенты

3 стакана молока

Кардамон

1 стакан миндаля

1 чашка фисташек

4 чайные ложки сахара

1 капля ванильной эссенции

Приготовление

Замочите фисташки на ночь. Возьмите кастрюлю и вскипятите молоко на среднем огне. Добавьте в молоко молотый кардамон и хорошо перемешайте. В блендер добавьте замоченные фисташки, миндаль, сахар, кипячёное молоко, ванильную эссенцию, перемешайте. При подаче украсьте измельчёнными фисташками и миндалём.