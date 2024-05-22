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Вкусное и ароматное фисташковое молоко с кардамоном и ванилью: в нём много клетчатки и белка

Как приготовить фисташковое молоко

0:58
Еда

Начните свой день с полезного фисташкового молока.

Как приготовить фисташковое молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фисташки являются отличным источником клетчатки и белка, а также содержат необходимые антиоксиданты. Этот напиток легко приготовить, он очень сытный и ароматный.

Фисташки придают молоку зелёный оттенок, а кардамон — неповторимый аромат и вкус. 

Ингредиенты

  • 3 стакана молока
  • Кардамон
  • 1 стакан миндаля
  • 1 чашка фисташек
  • 4 чайные ложки сахара
  • 1 капля ванильной эссенции

Приготовление

  1. Замочите фисташки на ночь. Возьмите кастрюлю и вскипятите молоко на среднем огне.
  2. Добавьте в молоко молотый кардамон и хорошо перемешайте.
  3. В блендер добавьте замоченные фисташки, миндаль, сахар, кипячёное молоко, ванильную эссенцию, перемешайте. При подаче украсьте измельчёнными фисташками и миндалём.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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