Вкусное и ароматное фисташковое молоко с кардамоном и ванилью: в нём много клетчатки и белка
Как приготовить фисташковое молоко
0:58
Начните свой день с полезного фисташкового молока.
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Фисташки являются отличным источником клетчатки и белка, а также содержат необходимые антиоксиданты. Этот напиток легко приготовить, он очень сытный и ароматный.
Фисташки придают молоку зелёный оттенок, а кардамон — неповторимый аромат и вкус.
Ингредиенты
- 3 стакана молока
- Кардамон
- 1 стакан миндаля
- 1 чашка фисташек
- 4 чайные ложки сахара
- 1 капля ванильной эссенции
Приготовление
- Замочите фисташки на ночь. Возьмите кастрюлю и вскипятите молоко на среднем огне.
- Добавьте в молоко молотый кардамон и хорошо перемешайте.
- В блендер добавьте замоченные фисташки, миндаль, сахар, кипячёное молоко, ванильную эссенцию, перемешайте. При подаче украсьте измельчёнными фисташками и миндалём.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Фисташковое молоко с протеиновыми шариками