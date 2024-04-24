Этот рецепт туристы привезли прямо из Лондона: настоящий английский чай

Чай — это неотъемлемая часть культуры Великобритании, и англичане славятся своими чаепитиями. Один из самых популярных видов чая в Англии — это чай "English Breakfast" (английский завтрак). В этой статье мы рассмотрим классический рецепт приготовления чая "English Breakfast", который можно употреблять как на завтрак, так и в любое другое время дня.
Ингредиенты.
— Черный чай "English Breakfast" (можно использовать любой другой черный чай)
— Кипяток
— Молоко (по желанию)
— Сахар (по желанию)
Шаг 1: Приготовление чая
1. Вскипятите воду. Важно использовать свежую кипяченую воду, чтобы чай получился ароматным.
2. Нагрейте чайник, затем положите в него чайные листья. Обычно на одну чашку чая используется около одной чайной ложки чая.
3. Залейте чай кипятком и накройте крышкой. Дайте чаю настояться от 3 до 5 минут (в зависимости от предпочтений по крепости напитка).
Шаг 2: Подача
1. Если вы предпочитаете пить чай с молоком, то добавьте небольшое количество молока в чашку перед тем, как налить в нее чай.
2. По желанию можно добавить сахар или мед для подслащивания.
3. Подавайте чай "English Breakfast" горячим, с печеньем или сэндвичами.
Готово!
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