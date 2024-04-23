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Для мягкости и нежности мяса подержите его в маринаде с необычным ингредиентом

Чтобы мясо получилось мягким и нежным: рецепт необычного маринада на чае

Еда

Существует множество способов готовки мяса, но для достижения желаемой мягкости и нежности нередко требуется использовать маринад.

Чтобы мясо получилось мягким и нежным: рецепт необычного маринада на чае
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из интересных вариантов — маринад на основе чая, который не только придает мясу нежность, но и обогащает его вкус.

  1. Для приготовления такого маринада портал "БелНовости" рекомендует заварить пару пакетиков черного чая в большом стакане, а затем добавить мелко нарезанный лук и любимые специи для получения яркого вкуса.
  2. Затем нарезанные кусочки мяса следует залить этой жидностью и оставить мариноваться в холодильнике в течение четырех часов. Если вы готовите птицу, то достаточно будет 30-60 минут.
  3. После маринования мясо следует промокнуть с помощью бумажных полотенец и затем можно продолжать готовку. Такое мясо можно приготовить в духовке, на гриле или на сковороде.

В результате вы получите не только мягкое и нежное мясо, но и блюдо с приятным ароматом. Маринированное в чае мясо отлично подходит для приготовления различных видов мяса: говядины, свинины, курицы и даже рыбы.

Важно помнить, что время маринования может отличаться в зависимости от типа мяса, а также следует учесть, что маринад содержит кислоту, поэтому мясо необходимо вынимать из него вовремя. Не забудьте удалить остатки маринада с мяса перед приготовлением и промокнуть его бумажными полотенцами, чтобы избежать излишнего задымления или неприятных запахов при жарке.

Такой способ приготовления мяса обязательно порадует вас и ваших гостей. Мясо будет нежным, сочным и с особым вкусом благодаря добавлению чая в маринад.

МАРИНУЙТЕ МЯСО В ЧАЕ ✔️ САМЫЙ ВКУСНЫЙ МАРИНАД ДЛЯ ШАШЛЫКА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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