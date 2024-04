Для мягкости и нежности мяса подержите его в маринаде с необычным ингредиентом

Существует множество способов готовки мяса, но для достижения желаемой мягкости и нежности нередко требуется использовать маринад.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication