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Бургер из чёрной фасоли, риса и грецких орехов: как приготовить полезный перекус

Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса

2:01
Еда

Этот вегетарианский бургер из чёрной фасоли, риса и орехов отлично подходит для лёгкого перекуса или даже в качестве блюда на ужин.

Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 большое взбитое яйцо,
  • 1 банка чёрной фасоли,
  • 1/2 средней луковицы, нарезанной кубиками,
  • 1 чашка приготовленного коричневого риса,
  • 1 стакан грецких орехов,
  • 1/3 стакана панировочных сухарей,
  • 4 столовые ложки соуса для барбекю,
  • 1-2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка молотого тмина,
  • 1 столовая ложка паприки,
  • 1 столовая ложка порошка чили,
  • 1/2 столовой ложки тростникового сахара,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

  1. Поджарьте грецкие орехи на сковороде в течение 5 минут.
  2. Добавьте тмин, паприку и порошок чили и поджаривайте еще 1 минуту. Отставьте в сторону.
  3. Нагрейте оливковое масло в той же сковороде и обжарьте лук. Отложите в сторону.
  4. Добавьте в кухонный комбайн грецкие орехи со специями и сахар. 
  5. В большой миске разомните вилкой чёрную фасоль. Добавьте приготовленный коричневый рис, взбитое яйцо, обжаренный лук, ореховую муку, соус барбекю и панировочные сухари. Перемешайте. Если тесто слишком сухое, добавьте еще столовую ложку оливкового масла. Если оно слишком жидкое, добавьте панировочных сухарей.
  6. Разделите тесто и сформируйте шарики. Расплющите их в диски.
  7. Застелите противень пергаментной бумагой. Поместите диски на лист. Охладите в течение 30 минут.
  8. Нагрейте в сковороде ещё оливкового масла. Обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны.
  9. Подавайте с любимыми ингредиентами для гамбургера.
Вегетарианский бургер из фасоли
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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