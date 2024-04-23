Бургер из чёрной фасоли, риса и грецких орехов: как приготовить полезный перекус

Этот вегетарианский бургер из чёрной фасоли, риса и орехов отлично подходит для лёгкого перекуса или даже в качестве блюда на ужин.
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Ингредиенты
1 большое взбитое яйцо,
1 банка чёрной фасоли,
1/2 средней луковицы, нарезанной кубиками,
1 чашка приготовленного коричневого риса,
1 стакан грецких орехов,
1/3 стакана панировочных сухарей,
4 столовые ложки соуса для барбекю,
1-2 столовые ложки оливкового масла,
1 столовая ложка молотого тмина,
1 столовая ложка паприки,
1 столовая ложка порошка чили,
1/2 столовой ложки тростникового сахара,
1/2 чайной ложки соли,
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Поджарьте грецкие орехи на сковороде в течение 5 минут.
Добавьте тмин, паприку и порошок чили и поджаривайте еще 1 минуту. Отставьте в сторону.
Нагрейте оливковое масло в той же сковороде и обжарьте лук. Отложите в сторону.
Добавьте в кухонный комбайн грецкие орехи со специями и сахар.
В большой миске разомните вилкой чёрную фасоль. Добавьте приготовленный коричневый рис, взбитое яйцо, обжаренный лук, ореховую муку, соус барбекю и панировочные сухари. Перемешайте. Если тесто слишком сухое, добавьте еще столовую ложку оливкового масла. Если оно слишком жидкое, добавьте панировочных сухарей.
Разделите тесто и сформируйте шарики. Расплющите их в диски.
Застелите противень пергаментной бумагой. Поместите диски на лист. Охладите в течение 30 минут.
Нагрейте в сковороде ещё оливкового масла. Обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавайте с любимыми ингредиентами для гамбургера.