"Глаз дракона": узнайте про уникальные свойства лонгана. Этот маленький тропический фрукт богат антиоксидантами

Как правильно есть лонган? Полезные свойства фрукта

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Богатый питательными веществами и антиоксидантами тропический фрукт лонган (часто называют "глаз дракона"), произрастающий в Южной Азии и Китае, обязательно стоит включить в своё меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Лонган богат витаминами и минералами, включая витамин С, витамины группы В, медь, магний, калий, фосфор и марганец. В нём также много антиоксидантов, таких как корилагин, галловая кислота и эллаговая кислота, которые помогают уменьшить хроническое воспаление — источник таких заболеваний, как диабет и рак.

Он способствует снижению веса, поскольку в этом фрукте мало калорий и много клетчатки. В лонгане много витамина С, который необходим для укрепления иммунитета, помогая лейкоцитам (иммунным клеткам, которые борются с инфекциями и другими заболеваниями) функционировать более эффективно.

В традиционной китайской медицине целители используют лонган для решения проблем со сном. Говорят, что этот фрукт успокаивает нервы, снимает раздражительность и усталость.

Как есть лонган:

Разломайте скорлупу ножом или пальцами.

Удалите чёрное семя и выбросьте, некоторые семена лонгана содержат ядовитый цианид.

Наслаждайтесь сочной, полупрозрачной мякотью фрукта.

Свежий лонган станет отличным дополнением к любому салату, особенно если вы хотите добавить сладкий контраст пикантному блюду.