Диетолог назвала три вредные для здоровья ошибки, которые допускают худеющие весной

Диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова утверждает, что при попытке сбросить вес перед летним сезоном не стоит полностью отказываться от жиров.
Врач рассказала, что организму необходимы "правильные жиры", которые являются энергией для мозга и строительным материалом для синтеза ряда гормонов. Большая часть жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) проявляются как дефицитные в весенний сезон, и именно жиры позволяют организму их полноценно усвоить.
При резком отказе от жиров могут замедлиться обменные процессы, снизиться всасывание витаминов и синтез гормонов. Кроме того, это опасно срывами диеты из-за отсутствия чувства насыщения, пишет Газета.Ru.
Диетолог напомнила, что основные источники качественных жиров — это растительные нерафинированные масла, орехи, семечки и семена, рыба и молочная продукция.
Мещерякова также отметила, что многие люди делают ошибку, переходя на длительные детокс-программы в попытке быстро сбросить вес. Это может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний или развитию новых проблем.
Введение строгих ограничений в рационе без учета индивидуальных особенностей организма также является неправильным решением. Экстремальные диеты ничего хорошего не несут в любое время года, но весной они ещё опаснее.
"Экстремальные диеты ничего хорошего не несут в любое время года. Но сейчас они еще опаснее, поскольку весной у многих обостряются хронические заболевания — гастрит, панкреатит, проблемы с желчным пузырем и печенью. Любая экстремальная диета или отказ от ряда продуктов — это сильный стресс для ослабленного после зимы организма", — подчеркнула Мещерякова.
Врач посоветовала не практиковать на себе любые быстрые или экстремальные диеты и методы похудения, а делать это разумно, не вредя своему здоровью.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.