Диетолог назвала три вредные для здоровья ошибки, которые допускают худеющие весной

Диетолог Мещерякова уверена, что нельзя совсем отказываться от жиров для похудения

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова утверждает, что при попытке сбросить вес перед летним сезоном не стоит полностью отказываться от жиров.

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Врач рассказала, что организму необходимы "правильные жиры", которые являются энергией для мозга и строительным материалом для синтеза ряда гормонов. Большая часть жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) проявляются как дефицитные в весенний сезон, и именно жиры позволяют организму их полноценно усвоить.

При резком отказе от жиров могут замедлиться обменные процессы, снизиться всасывание витаминов и синтез гормонов. Кроме того, это опасно срывами диеты из-за отсутствия чувства насыщения, пишет Газета.Ru.

Диетолог напомнила, что основные источники качественных жиров — это растительные нерафинированные масла, орехи, семечки и семена, рыба и молочная продукция.

Мещерякова также отметила, что многие люди делают ошибку, переходя на длительные детокс-программы в попытке быстро сбросить вес. Это может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний или развитию новых проблем.

Введение строгих ограничений в рационе без учета индивидуальных особенностей организма также является неправильным решением. Экстремальные диеты ничего хорошего не несут в любое время года, но весной они ещё опаснее.

"Экстремальные диеты ничего хорошего не несут в любое время года. Но сейчас они еще опаснее, поскольку весной у многих обостряются хронические заболевания — гастрит, панкреатит, проблемы с желчным пузырем и печенью. Любая экстремальная диета или отказ от ряда продуктов — это сильный стресс для ослабленного после зимы организма", — подчеркнула Мещерякова.

Врач посоветовала не практиковать на себе любые быстрые или экстремальные диеты и методы похудения, а делать это разумно, не вредя своему здоровью.