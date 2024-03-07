Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Показатель уровня бедности в РФ обновил исторический минимум
Бородин призвал наказывать артистов, выступающих под фонограмму
Ученые обнаружили аномальный нагрев в верхних слоях атмосферы Солнца
У Hasbro и Wizards of the Coast в разработке около 40 видеоигр
Потрясающее сочетание цитрусовых и руколы удивит всех домашних, даем рецепт салата
Эвелина Блёданс вышла в свет в блузке Людмилы Гурченко
Один танк Leopard 2 ВСУ врезался в другой, в результате оба сгорели
Московская область борется с дефицитом специалистов на рынке труда
О чем говорит собачий хвост
Женщины совершают эти 4 ошибки при похудении, из-за которых не теряют вес. Вот, что не стоит делать

Врач Мещерякова: четыре распространенные ошибки, которые мешают женщинам похудеть

1:32
Спорт

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова поделилась с изданием "Вести Подмосковья" четырьмя распространенными ошибками, которые мешают женщинам похудеть и могут негативно повлиять на их здоровье.

Врач Мещерякова: четыре распространенные ошибки, которые мешают женщинам похудеть
Фото: flickr.com by evanmwheeler from new york city is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
  • Избыток углеводов: она советует сократить употребление хлебобулочных изделий, печенья, крекеров, шоколада и конфет, заменив их свежевыжатыми фруктово-овощными соками, разбавленными водой. При этом стоит вернуть полезные жиры в рацион.
  • Отказ от сложных углеводов: женщины часто исключают крупы и цельнозерновой хлеб из-за стремления контролировать вес. Однако сложные углеводы необходимы для стабильного уровня сахара в крови, чувства насыщения и энергии организма. Низкокалорийные диеты могут привести к дефициту важных питательных веществ и проблемам с здоровьем.
  • Избыток газированных напитков: газированные напитки могут нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать дефицит минералов, важных для здоровья суставов, ногтей, зубов и работы сердечно-сосудистой системы.
  • Слишком резкое снижение калорийности: Женщины часто стремятся слишком сильно снизить калорийность своего рациона в погоне за быстрым похудением. Однако это может привести к недостатку важных питательных веществ и проблемам со здоровьем. Рекомендуется снижать калорийность на 15-20% для безопасного и эффективного похудения.

Важно понимать, что правильный подход к питанию не только поможет снизить вес, но и поддержит общее здоровье и благополучие организма.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Последние материалы
Путин уверен, что без участия россиян Олимпийские игры сильно проигрывают
На рынке недвижимости крупных городов России комнаты в коммунальных квартирах очень доступные
ФСБ пресекла деятельность группы по незаконной миграции
Финансовый эксперт Потавин заявил, что золото продолжит рост
В Ростове проверили систему оповещения населения на случай ЧС
4 фильма, способные вызвать приступ клаустрофибии
Депутат Госдумы РФ уверена, что в России создадут аналог Twitch
Ветеринар Логинов призвал не дарить лилии на 8 марта проживающим с кошкой женщинам из-за токсичности растения
Актрисе Нонне Гришаевой стало плохо у нее дома в Новой Москве
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников