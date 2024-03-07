Женщины совершают эти 4 ошибки при похудении, из-за которых не теряют вес. Вот, что не стоит делать

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова поделилась с изданием "Вести Подмосковья" четырьмя распространенными ошибками, которые мешают женщинам похудеть и могут негативно повлиять на их здоровье.
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Избыток углеводов: она советует сократить употребление хлебобулочных изделий, печенья, крекеров, шоколада и конфет, заменив их свежевыжатыми фруктово-овощными соками, разбавленными водой. При этом стоит вернуть полезные жиры в рацион.
Отказ от сложных углеводов: женщины часто исключают крупы и цельнозерновой хлеб из-за стремления контролировать вес. Однако сложные углеводы необходимы для стабильного уровня сахара в крови, чувства насыщения и энергии организма. Низкокалорийные диеты могут привести к дефициту важных питательных веществ и проблемам с здоровьем.
Избыток газированных напитков: газированные напитки могут нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать дефицит минералов, важных для здоровья суставов, ногтей, зубов и работы сердечно-сосудистой системы.
Слишком резкое снижение калорийности: Женщины часто стремятся слишком сильно снизить калорийность своего рациона в погоне за быстрым похудением. Однако это может привести к недостатку важных питательных веществ и проблемам со здоровьем. Рекомендуется снижать калорийность на 15-20% для безопасного и эффективного похудения.
Важно понимать, что правильный подход к питанию не только поможет снизить вес, но и поддержит общее здоровье и благополучие организма.
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