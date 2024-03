Женщины совершают эти 4 ошибки при похудении, из-за которых не теряют вес. Вот, что не стоит делать

Your browser does not support the audio element.

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова поделилась с изданием "Вести Подмосковья" четырьмя распространенными ошибками, которые мешают женщинам похудеть и могут негативно повлиять на их здоровье.

Фото: flickr.com by evanmwheeler from new york city is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license