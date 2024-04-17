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Без вздутия и тошноты: узнайте, какие продукты идеально усваиваются в организме

Какие продукты легче всего усваиваются?

2:01
Еда

Самые лёгкие для переваривания продукты, как правило, содержат мало пищевых волокон и жиров. Они дают передышку вашей желудочно-кишечной системе. Итак, на какие продукты стоит обратить внимание, если у вас проблемы с желудком или кишечником.

Какие продукты легче всего усваиваются?
Фото: commons.wikimedia.org by Basel15 at English Wikipedia is licensed under public domain

Изделия из белой муки

Клетчатка — это неперевариваемый сложный углевод, который проходит через пищеварительный тракт, не расщепляясь. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые, могут увеличить количество непереваренной пищи, поэтому от них лучше отказаться, если у вас вздутие или диарея. В продуктах из очищенного зерна, таких как белый рис, белый хлеб и макароны, удалены компоненты клетчатки.

Консервированные или тушёные фрукты

Некоторые фрукты и ягоды богаты клетчаткой, поэтому их труднее переваривать. Основная часть пищевых волокон содержится в кожуре и семенах.

Возможно, вам стоит выбирать фрукты с низким содержанием клетчатки, такие как спелые бананы или дыня, если у вас проблема с ЖКТ. Также рекомендуется удалять кожуру с таких фруктов, как яблоки и груши. Идеальным вариантом будут тушёные сливы или консервированные персики.

Тушёные овощи

Как и свежие фрукты, сырые овощи труднее перевариваются по сравнению с приготовленными. Следующие овощи очень хорошо поддаются тушению:

  • кабачки и тыква (без семян),
  • шпинат,
  • картофель,
  • зелёная фасоль,
  • свёкла,
  • морковь.

Ещё один из вариантов — делать смузи.

Нежирный белок

Хотя животные белки не содержат клетчатки, их все равно трудно переваривать, если они жёсткие или содержат много жира. Выбирайте яичницу-болтунью и нежирный мясной фарш. Растительные белки тоже хорошо перевариваются. Отдавайте предпочтение супам-пюре.

8 продуктов, в которые влюблен ваш кишечник
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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