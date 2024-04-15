Песто из базилика, орехов и пармезана: получается очень вкусный соус к спагетти или пицце

Свежий песто из базилика и пармезана — любимый многими соус итальянской кухни. Его можно использовать для подачи с макаронами или как соус для пиццы. Сыр не является обязательным ингредиентом, его можно исключить, если вы хотите веганский вариант.
В блендере измельчите сыр, орехи, чеснок с солью до однородной массы. Добавьте базилик и перемешайте. Медленно вливайте масло, пока не получите нужную консистенцию песто. Храните соус в герметичном стеклянном контейнере в холодильнике около четырёх дней.
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