Песто из базилика, орехов и пармезана: получается очень вкусный соус к спагетти или пицце

Свежий песто из базилика и пармезана — любимый многими соус итальянской кухни. Его можно использовать для подачи с макаронами или как соус для пиццы. Сыр не является обязательным ингредиентом, его можно исключить, если вы хотите веганский вариант.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic