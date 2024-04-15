Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинокритик Шпагин заявил, что Иван Янковский является мастером перевоплощений
Врач Малиновская: одно из самых важных исследования для мужчин - анализ на ПСА
Посол РФ в Турции предостерег россиян о вероятных сложностях
Волочкова объяснила, мужчину с какими качествами она ждёт
Клиенты "Росгосстраха" в Мордовии начали получать компенсации за ущерб от паводка
Fresh: самым надежным автомобилем Renault является Logan
Хабаровский край ждет туристов из Китая
Defence 24: российские ВКС эффективно бьют по целям противника
Секреты звездных клиентов, раскрытые парикмахером Мэрилин Монро и Джеки Кеннеди
Песто из базилика, орехов и пармезана: получается очень вкусный соус к спагетти или пицце

Песто из базилика и пармезана: вкусный соус итальянской кухни

Еда

Свежий песто из базилика и пармезана — любимый многими соус итальянской кухни. Его можно использовать для подачи с макаронами или как соус для пиццы. Сыр не является обязательным ингредиентом, его можно исключить, если вы хотите веганский вариант.

Песто из базилика и пармезана: вкусный соус итальянской кухни
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/4 стакана тёртого пармезана (по желанию),
  • 2 столовые ложки поджаренных кедровых или грецких орехов,
  • 1 зубчик чеснока, крупно нарезанный,
  • мелкая морская соль,
  • 1 чашка упакованных свежих листьев базилика,
  • 1/3 стакана оливкового масла.

Приготовление

В блендере измельчите сыр, орехи, чеснок с солью до однородной массы. Добавьте базилик и перемешайте. Медленно вливайте масло, пока не получите нужную консистенцию песто. Храните соус в герметичном стеклянном контейнере в холодильнике около четырёх дней.

СОУС ПЕСТО
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко Последняя историческая развилка для Украины: или условия России, или смерть Виктор Пахомов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Последние материалы
Defence 24: российские ВКС эффективно бьют по целям противника
Секреты звездных клиентов, раскрытые парикмахером Мэрилин Монро и Джеки Кеннеди
Как избавиться от монилиоза на вишне
Ученые смогли математическим путем доказать существование других цивилизаций во Вселенной
Украинский "Энергоатом" начал строительство 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС
Жена Рузиля Минекаева пожаловалась на выкрики поклонников мужа под окном дома
Китай резко нарастил импорт нефти из России
Кардиолог Делова: у людей, злоупотребляющих алкоголем, может возникнуть аритмия
Депутат Валуев сообщил, что думает об олимпийском перемирии, предложенном Макроном
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: третья мировая война уже идёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников