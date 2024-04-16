Вкусное блюдо из риса и овощей для долголетия: готовим по правилам японской макробиотической диеты

Макробиотическое питание зародилось в Японии, и его идея заключается в том, чтобы способствовать долголетию и здоровью, придерживаясь равновесия продуктов инь (успокаивающих, охлаждающих) и ян (согревающих, бодрящих).
Последователи макробиотической диеты верят в то, что пища бывает "горячей" и "холодной", а также кислотной и щелочной. Упор делается на зерновые, овощи и ферментированные продукты.
Крупы составляют основу макробиотического блюда — от 40 до 50% ее объема, далее следуют овощи, которые составляют еще 25%, затем чечевица или бобовые, морские водоросли и ферментированные продукты.
Попробуйте приготовить макробиотический боул по этому рецепту. Это блюдо содержит около 18 г белка. Чтобы увеличить количество белка, вы можете добавить тофу, нут или другой белок по вашему выбору.
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