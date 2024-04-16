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Вкусное блюдо из риса и овощей для долголетия: готовим по правилам японской макробиотической диеты

Как приготовить блюдо по макробиотической диете

Еда

Макробиотическое питание зародилось в Японии, и его идея заключается в том, чтобы способствовать долголетию и здоровью, придерживаясь равновесия продуктов инь (успокаивающих, охлаждающих) и ян (согревающих, бодрящих).

Как приготовить блюдо по макробиотической диете
Фото: fotopedia by Suriya Donavanik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Последователи макробиотической диеты верят в то, что пища бывает "горячей" и "холодной", а также кислотной и щелочной. Упор делается на зерновые, овощи и ферментированные продукты.

Крупы составляют основу макробиотического блюда — от 40 до 50% ее объема, далее следуют овощи, которые составляют еще 25%, затем чечевица или бобовые, морские водоросли и ферментированные продукты.

Попробуйте приготовить макробиотический боул по этому рецепту. Это блюдо содержит около 18 г белка. Чтобы увеличить количество белка, вы можете добавить тофу, нут или другой белок по вашему выбору.

Ингредиенты

  • 1 чашка капусты, приготовленной на пару,
  • ⅓ чашки приготовленных на пару соцветий брокколи,
  • 1 чайная ложка кунжутного масла,
  • 1\2 чайной ложки соли,
  • 1 чашка приготовленного риса,
  • 1\2 стакана нарезанной толстыми ломтиками тыквы или батата (приготовить на пару),
  • 1\2 стакана варёной фасоли эдамаме,
  • 1\2 стакана огурцов,
  • заправка из мисо и тахини,
  • 1 чайная ложка поджаренных семян кунжута для украшения.

Приготовление

  1. Смешайте капусту и брокколи с кунжутным маслом и солью и отложите в сторону.
  2. Соберите блюдо: положите на тарелку рис, затем выложите сверху салат из капусты, брокколи, тыквы, фасоли и огурцов.
  3. Полить заправкой и перемешать. Перед подачей украсьте поджаренными семенами кунжута.
Главные макробиотические продукты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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