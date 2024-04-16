Вкусное блюдо из риса и овощей для долголетия: готовим по правилам японской макробиотической диеты

Как приготовить блюдо по макробиотической диете

Макробиотическое питание зародилось в Японии, и его идея заключается в том, чтобы способствовать долголетию и здоровью, придерживаясь равновесия продуктов инь (успокаивающих, охлаждающих) и ян (согревающих, бодрящих).

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Последователи макробиотической диеты верят в то, что пища бывает "горячей" и "холодной", а также кислотной и щелочной. Упор делается на зерновые, овощи и ферментированные продукты.

Крупы составляют основу макробиотического блюда — от 40 до 50% ее объема, далее следуют овощи, которые составляют еще 25%, затем чечевица или бобовые, морские водоросли и ферментированные продукты.

Попробуйте приготовить макробиотический боул по этому рецепту. Это блюдо содержит около 18 г белка. Чтобы увеличить количество белка, вы можете добавить тофу, нут или другой белок по вашему выбору.

Ингредиенты

1 чашка капусты, приготовленной на пару,

⅓ чашки приготовленных на пару соцветий брокколи,

1 чайная ложка кунжутного масла,

1\2 чайной ложки соли,

1 чашка приготовленного риса,

1\2 стакана нарезанной толстыми ломтиками тыквы или батата (приготовить на пару),

1\2 стакана варёной фасоли эдамаме,

1\2 стакана огурцов,

заправка из мисо и тахини,

1 чайная ложка поджаренных семян кунжута для украшения.

Приготовление

Смешайте капусту и брокколи с кунжутным маслом и солью и отложите в сторону. Соберите блюдо: положите на тарелку рис, затем выложите сверху салат из капусты, брокколи, тыквы, фасоли и огурцов. Полить заправкой и перемешать. Перед подачей украсьте поджаренными семенами кунжута.