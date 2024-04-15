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По какому принципу нужно выбирать корицу и как её следует хранить

Как нужно выбирать и хранить корицу?

1:35
Еда

При выборе и хранении корицы, особенно если вы предпочитаете качество и сохранение полезных свойств, следует учесть несколько важных факторов, о которых напоминает KP.RU.

Как нужно выбирать и хранить корицу?
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Тип корицы: Существует несколько видов корицы, но самая престижная и полезная из них — цейлонская корица. Может быть немного дороже других вариантов, но она гораздо более качественная и содержит меньше вредного вещества кумарина.
  2. Форма: Натуральные палочки корицы часто считаются более качественными и свежими по сравнению с молотой корицей, которая может быстро потерять аромат и вкус. Рекомендуется приобретать палочки, чтобы затем молоть их по мере необходимости, чтобы сохранить свежесть и аромат.
  3. Производитель: При выборе корицы обратите внимание на страну производителя. Цейлонская корица из Шри-Ланки обычно считается более качественной, а корица из Китая или Индонезии может быть доступнее по цене, но чаще содержит больше кумарина.

Как хранить корицу:

  • Храните корицу в герметичной таре или контейнере, чтобы предотвратить попадание влаги и защитить от воздействия воздуха.
  • Место хранения должно быть прохладным, сухим и защищенным от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить аромат и качество корицы.
  • Избегайте хранения корицы рядом с продуктами с сильным запахом, так как корица может впитать эти ароматы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать качественную корицу и правильно ее хранить, чтобы наслаждаться свежестью, ароматом и вкусом этого прекрасного пряного специфического продукта.

Специи. Как выбрать настоящую корицу
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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